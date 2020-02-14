Окупанти шість разів порушили “тишу”, втрат немає

За минулу добу окупанти 6 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцент штабу ООС.

“13 лютого збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник вів вогонь по нашим позиціям із забороненого Мінськими домовленостями міномету калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї”, - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли по нашим позиціям, а саме: поруч з Лебединським – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї; неподалік населеного пункту Березове – зі стрілецької зброї; у районі Славного - з автоматичного станкового гранатомету та великокаліберного кулемету; поблизу Новомихайлівки – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.

Два ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: неподалік Новолуганського – з автоматичного станкового гранатомету та стрілецької зброї; поруч з Новотошківським – з міномету калібру 82 мм противник випустив 6 мін.

У штабі повідомили, що внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було.

З початком цієї доби російські окупаційні війська двічі обстріляли захисників Новолуганського, застосувавши 82-мм міномет, ручний протитанковий гранатомет, великокаліберний кулемет та іншу стрілецьку зброю.

За поточну добу втрат немає.