Сирія визнала геноцид вірмен

На тлі напруженості у відносинах з Туреччиною парламент Сирії ухвалив резолюцію про визнання геноциду вірмен в Османській імперії під час Першої світової війни.

Про це повідомляє SANA.

"Народні збори прийняли на своєму 10-му засіданні у четвер на чолі з головою Асамблеї Хаммудою Саббахом рішення про засудження та визнання геноциду, вчиненого проти Вірменського народу Османською імперією на початку 20 століття", - йдеться у повідомленні.

Парламент Сирії визнав, що вірмени, сирійці, ассирійці та інші народи стали жертвами етнічних чисток та геноциду з боку Османської імперії.

Народні збори Сирії засудили будь-які спроби заперечити геноцид вірмен на початку ХХ століття або спотворити історичну правду про цей злочин.

Крім цього, сирійські депутати назвали геноцид "одним з найжорстокіших злочинів проти людства".

Наприкінці 19 – на початку 20 століть Османська імперія вдавалася до регулярних переслідувань та гонінь на вірмен. За даними низки істориків, зокрема в 1959 році було вбито понад 1,5 мільйона вірмен. Факт геноциду вірменського народу в Османській імперії визнали понад 20 держав, а також Європарламент і Всесвітня рада церков.

Туреччина традиційно заперечує звинувачення у геноциді вірмен і болісно реагує на критику з цього приводу. В Анкарі наполягають на відмові від терміну "геноцид" щодо подій 1915 року, заявляючи, що жертвами були як вірмени, так і турки.

Фото: SANA