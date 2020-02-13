Окупанти продовжують обмежувати рух патрулів ОБСЄ

Свобода пересування СММ ОБСЄ залишалася обмеженою на окупованих районах Донбасу, зокрема на блокпостах у Заїченку, Соснівському та Приморському на півдні Донецької області.

Про це інформує в опублікованому у середу звіті Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Двоє збройних членів збройних формувань знову відмовили патрулю Місії у проїзді через блокпост, розташований на північ від н.п. Заїченко (непідконтрольний урядові, 93 км на південь від Донецька) у напрямку н.п. Пікузи (кол. Комінтернове; непідконтрольний урядові, 92 км на південь від Донецька) та н.п. Саханка (непідконтрольний урядові, 97 км на південь від Донецька), посилаючись на "проведення робіт із розмінування", - йдеться у звіті.

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При цьому, перебуваючи там, спостерігачі бачили, як через блокпост проїхав цивільний автомобіль.

"На блокпості на схід від н.п. Соснівське (непідконтрольний урядові, 78 км на південь від Донецька) двоє озброєних членів збройних формувань відмовили патрулю Місії у проїзді до населеного пункту, посилаючись на ризики "безпеці патруля СММ", - повідомили про інший випадок в СММ.

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Крім того, на блокпості в н.п. Приморське (непідконтрольний урядові, 76 км на південь від Донецька) двоє членів російських збройних формувань (один з яких був явно озброєний) не дозволили патрулю Місії проїхати до населеного пункту, пояснивши це "проведенням у цьому районі робіт із розмінування". Водночас, перебуваючи там, спостерігачі бачили, як через блокпост проїхав цивільний автомобіль.

Окремо у звіті повідомляється, що, перебуваючи на станції приміських поїздів на північно-східній околиці н.п. Лисиче (непідконтрольний урядові, 66 км на південний схід від Донецька), у районі приблизно за 6 км від міжнародного кордону, спостерігачі бачили поїзд з щонайменше 40 порожніми вагонами, що рухався з південного сходу на північний захід.