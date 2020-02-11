Патрулі ОБСЄ 21 раз за тиждень не пустили на окупований Донбас

За минулий тиждень представниками СММ ОБСЄ зафіксовано 21 випадок обмежень свободи пересування патрулів СММ ОБСЄ зі сторони збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

"Третину відмов та затримок у доступі до непідконтрольних урядові України територій було зафіксовано на блокпості біля населеного пункту Верхньошироківське на півдні Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через блокпост біля Верхньошироківського патрулю Місії незаконні збройні формування тричі відмовили у проїзді на непідконтрольну уряду України територію. За спостереженнями представників СММ, інші цивільні транспортні засоби вільно проїжджали через блокпост в обох напрямках.

Крім того, 8 лютого БПЛА СММ середнього радіуса дії зазнавав дії перешкод сигналу (за оцінкою, через ймовірне глушіння) під час польоту над районами поблизу того ж таки Верхньошироківського.

На переконання Місії, такі дії можуть мати за мету приховати заборонену діяльність збройних формувань Російської Федерації, зосередження, пересування або підготовку військ. Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін наголошує, що перешкоджання виконанню представниками СММ ОБСЄ своїх обов’язків є неприпустимими.

Фото: ОБСЄ