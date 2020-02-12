Окупанти обстріляли сили ООС біля Новотошківського та Оріхового
Укрінформ
Від початку нинішньої доби російські окупаційні війська двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил, втрат у лавах українських військових немає.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню", - йдеться у вечірньому зведенні.
Як зазначається, всі обстріли були зафіксовані у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Поблизу Новотошківського окупанти відкривали вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а позиції неподалік Оріхового були обстріляні з забороненого Мінськими домовленостями міномета калібру 120 мм та станкового протитанкового гранатомета.
За інформацією штабу, унаслідок обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Фото: ООС