Окупанти обстріляли сили ООС біля Новотошківського та Оріхового

Окупанти обстріляли сили ООС біля Новотошківського та Оріхового

Укрінформ
Від початку нинішньої доби російські окупаційні війська двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил, втрат у лавах українських військових немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню", - йдеться у вечірньому зведенні.

Як зазначається, всі обстріли були зафіксовані у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Поблизу Новотошківського окупанти відкривали вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а позиції неподалік Оріхового були обстріляні з забороненого Мінськими домовленостями міномета калібру 120 мм та станкового протитанкового гранатомета.

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За інформацією штабу, унаслідок обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Фото: ООС

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