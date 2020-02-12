Окупанти обстріляли сили ООС біля Новотошківського та Оріхового

Від початку нинішньої доби російські окупаційні війська двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил, втрат у лавах українських військових немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС. "Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню", - йдеться у вечірньому зведенні. Як зазначається, всі обстріли були зафіксовані у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Поблизу Новотошківського окупанти відкривали вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а позиції неподалік Оріхового були обстріляні з забороненого Мінськими домовленостями міномета калібру 120 мм та станкового протитанкового гранатомета. Читайте також: На Донбасі - п'ять порушень "тиші", окупанти били із мінометів по Оріховому За інформацією штабу, унаслідок обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. Фото: ООС