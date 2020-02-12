На Донбасі - п'ять порушень "тиші", окупанти били із мінометів по Оріховому

11 лютого збройні формування РФ 5 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“Противник вів вогонь по наших позиціях із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї”, - йдеться у повідомленні.

Один ворожий обстріл з автоматичних станкових гранатометів було зафіксовано поруч з Пісками, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Читайте також: Окупанти накрили мінометним вогнем позиції ЗСУ під Оріховим

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив чотири обстріли наших позицій, а саме:

тричі в районі Оріхового – з міномету калібру 120 мм противник випустив 9 мін, а також вів вогонь з гранатометів різних систем;

неподалік населеного пункту Кримське - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Вчора, 11 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було.

“З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає”, - пише штаб.

Фото: ООС