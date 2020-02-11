На Донеччині відновлять тисячу будинків, пошкоджених внаслідок обстрілів РФ
Про це йшлося на робочій нараді з питань відновлення житлових будинків, повідомляє пресслужба Донецької ОДА.
"На 2020 рік головою облдержадміністрації в цьому напрямку роботи поставлено завдання відновити не менш ніж 1000 житлових будинків, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни", - йдеться у повідомленні.
За даними, зібраними департаментом з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації, нараховується 886 будинків, де існує можливість безпечного проведення відновлювальних робіт та які можна відновити силами особового складу ДСНС України. Лише військово-цивільна адміністрація Торецька надала інформацію, що пошкоджений житловий фонд у місті відсутній.
Облдержадміністрація залучилась підтримкою керівництва Державної служби України з надзвичайних ситуацій у частині виділення необхідної чисельності особового складу ДСНС для проведення відновлювальних робіт.