На Донеччині відновлять тисячу будинків, пошкоджених внаслідок обстрілів РФ

Не менше тисячі житлових будинків, пошкоджених внаслідок російської збройної агресії, планують відновити в Донецькій області впродовж нинішнього року.

Про це йшлося на робочій нараді з питань відновлення житлових будинків, повідомляє пресслужба Донецької ОДА.

"На 2020 рік головою облдержадміністрації в цьому напрямку роботи поставлено завдання відновити не менш ніж 1000 житлових будинків, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни", - йдеться у повідомленні.

За даними, зібраними департаментом з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації, нараховується 886 будинків, де існує можливість безпечного проведення відновлювальних робіт та які можна відновити силами особового складу ДСНС України. Лише військово-цивільна адміністрація Торецька надала інформацію, що пошкоджений житловий фонд у місті відсутній.

Читайте також: Окупанти обстріляли Донецьк і звинуватили у цьому ЗСУ

Облдержадміністрація залучилась підтримкою керівництва Державної служби України з надзвичайних ситуацій у частині виділення необхідної чисельності особового складу ДСНС для проведення відновлювальних робіт.