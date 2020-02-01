Окупанти готують чергову провокацію з “обстрілами” українських військових

У Луганській області окупанти на БМП збили опору електропередач, внаслідок чого було пошкоджено лінію електроживлення та повністю знеструмлено тимчасово окупований населений пункт Хороше.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.

“31 січня в результаті наїзду БМП зі складу 4-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу окупаційних військ РФ у Луганській області на опору електропередач по вул. Шкільна у тимчасово окупованому населеному пункті Хороше (Луганська область) було пошкоджено лінію електроживлення та повністю знеструмлено населений пункт”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, представники місцевої російської окупаційної адміністрації, намагаючись приховати факт причетності найманців збройних формувань Російської Федерації до даного інциденту, підготували ряд повідомлень на своїх інформаційних ресурсах, які мають на меті звинуватити українських військових в обстрілах мирного населення та руйнуванні цивільної інфраструктури”.

У штабі ООС наголошують, що такі дії вкотре підкреслюють ницість російсько-окупаційної влади у намаганнях дискредитувати Україну перед світовою спільнотою.

“Об'єднані сили ніколи не вели та не будуть вести вогонь по житловому сектору, наражаючи на небезпеку мирне населення, яке там проживає”, - зазначається в повідомленні.