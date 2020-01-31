Новий корабель-розвідник ВМС України успішно пройшов випробування

Спущений торік на воду зі стапелів заводу “Кузня на Рибальському” корабель-розвідник ВМС ЗС України успішно здійснив ходові випробування в Одеській затоці.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил ЗС України на своїй сторінці в Facebook.

"Від стінки заводу "Україна" вийшов у море корабель, який сплановано для передачі Військово-морським силам ЗС України. Метою виходу було проведення частини заводських ходових випробувань", - йдеться в повідомленні.

За оцінкою заступника генерального директора з виробництва заводу "Кузня на Рибальському" Олександра Вишневецького, "корабель виконав поставлені завдання відповідно до запланованої програми. Всі заходи випробувань проведені".

Зазначається, що за підсумками випробувань, недоліків у роботі механізмів не виявлено. Екіпаж позитивно оцінив можливості корабля.

Корабель було спущено на воду 23 квітня 2019 року, наразі його дообладнують на підприємстві “Судоверф Україна”.

Протягом 30 січня представники заводу разом з екіпажем виконували різноманітні завдання з перевірки якості роботи механізмів та агрегатів корабля відповідно до запланованого графіка.

Нагадаємо, корабель ВМС був відправлений до Одеси зі столичного заводу в плавучому доку. Довжина його 54,8 метрів, ширина 9,8 метра, водотоннажність 1 тисяча 220 тонн. Корабель-розвідник спроможний розвивати швидкість 11,6 вузла і перебувати в автономному плаванні 28 діб.

На підприємстві “Судоверф Україна” корабель оснастили, зокрема, вітчизняною станцією радіотехнічної розвідки «Мельхіор», що функціонує в пасивному режимі радіолокації. Перевага цієї станції у порівнянні з іншими моделями РТР полягає у тому, що вона спроможна точно фіксувати місцеперебування кораблів, літальних апаратів чи берегових об'єктів, залишаючись непомітною для противника.

Фото: Facebook ВМС ЗС України