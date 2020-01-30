На полігоні під Харковом перевірили на міцність шви корпусу для БТР-4Е

На полігоні на Харківщині перевірили на міцність шви корпусу для БТР-4Е, приймання яких Міноборони призупинило після публікації в мережі фотографій з нібито дефектами.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Укрінформу.

Керівництво ДП «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. Морозова» з представниками Міноборони та військовослужбовцями перевіряли на міцність два види швів – звичайний і зроблений з наплавкою та підкладкою зсередини - на одному з трьох корпусів, яке нещодавно поставило лозівське підприємство.

До проведення випробувань конструктори разом із військовими провели підготовку згідно зі стандартами і методиками Міноборони.

«Обрали з трьох видів зброї кулемет, який дає найбільшу швидкість, з одним і тим же боєприпасом – Б-32 калібр 7,62. Визначили, що при швидкості 815,75 м/с відстань до цілі має бути 110 метрів. Будемо робити те, що насправді підтверджувати немає необхідності. Ми офіційно заявляємо, що виготовляємо якісну техніку і поставляють нам якісні корпуси», - розповів перед випробуваннями заступник директора з якості КБ ім. Морозова Сергій Хань.

У Харкові провели випробування броні корпусів для БТР / Фото: В'ячеслава Мадієвського, Укрінформ

При цьому в КБ зазначають, що при виявленні ознак дефектів на отриманих корпусах, самі їх усувають і ЛКМЗ, згідно з укладеними угодами, оплачує ці роботи.

«Бюро не поставляє техніку з дефектами, будьте певні», - заявив Хань.

Під час випробувань військові стріляють, поки не отримають по три точних попадання у шви та по кілька попадань поруч (у місця, які зазнають термічного впливу під час зварювання).

Як побачили присутні після відстрілу, жодна з куль не пробила місце зварювання, один боєприпас застряг у корпусі (це шов без наплавки).

Як повідомлялося, раніше директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець написав, що «Лозовський ковальсько-механічний завод» поставив на ХКБМ три перших корпуси для виготовлення БТР-4 нової партії, але вони прийшли з браком. Згурець заявив, що через «неякісне зварювання» і «тріщини, які ховаються під фарбою» броню легко можна пробити.

24 січня Міністерство оборони заявило, що тимчасово призупинило приймання бронетранспортерів БТР-4Е, хоча утворена робоча група пошкоджень зміцнюючої наплавки на зварних з’єднаннях бортів бронетранспортерів БТР-4Е в місцях постійної дислокації не виявила.