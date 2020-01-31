Окупанти стріляють із мінометів і РПГ - шість порушень “тиші” за день
Про це повідомляє пресслужба штабу Операції Об'єднаних Сил.
"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив п’ять обстрілів по наших позиціях, а саме:
поблизу населеного пункту Широкине – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 13 мін, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
неподалік Старогнатівки – з гранатометів різних систем;
поруч з Авдіївкою – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поблизу Вікторівки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
у районі Лебединського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Окрім цього, з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та іншої стрілецької зброї ворог обстріляв захисників Луганського, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
Сьогодні, 31 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.