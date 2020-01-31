Окупанти стріляють із мінометів і РПГ - шість порушень “тиші” за день

З початку доби 31 січня російські найманці 6 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресслужба штабу Операції Об'єднаних Сил.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив п’ять обстрілів по наших позиціях, а саме:

поблизу населеного пункту Широкине – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 13 мін, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

неподалік Старогнатівки – з гранатометів різних систем;

поруч з Авдіївкою – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Вікторівки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

у районі Лебединського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Окрім цього, з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та іншої стрілецької зброї ворог обстріляв захисників Луганського, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Сьогодні, 31 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.