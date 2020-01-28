На Луганщині підозрюваних у торгівлі зброєю в зоні ООС відпустили під заставу

На Луганщині слідчі закінчили досудове розслідування стосовно злочинного угруповання, яке займалося збутом зброї в зоні ООС, відтак двоє з трьох підозрюваних вийшли з-за ґрат під заставу.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Луганської області.

«Протягом кількох місяців оперативники Управління карного розшуку та кримінальної поліції ГУНП спільно зі слідчими Слідчого управління та Сєвєродонецького відділу поліції ретельно документували злочинну діяльність групи осіб, які займались збутом гранат, ручних протитанкових гранатометів, набоїв та вибухових речовин на території Луганської та Донецької областей», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, оперативники із залученням бійців КОРДу та військовослужбовців під процесуальним керівництвом військової прокуратури Луганського гарнізону затримали трьох чоловіків під час спроби продажу 30 гранат і 31 запалу.

У затриманих також було вилучено 20 РПГ та більше двох тисяч набоїв калібру 7,62 мм.

За рішенням суду трьом підозрюваним було обрано як запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави. Двоє з них скористалися цією нагодою та внесли по 118 тис. гривень.

Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі.