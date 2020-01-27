Окупанти з мінометів обстріляли позиції ЗСУ під Новотошківським та Кіндрашівкою Новою

Російсько-окупаційні війська обстріляли із крупнокаліберних мінометів позиції Об’єднаних сил поблизу Новотошківського та Кіндрашівки Нової.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

“Збройні формування Російської Федерації продовжують відкрито нехтувати зобов’язаннями щодо дотримання режиму припинення вогню. Так сьогодні російсько-окупаційні війська обстріляли позиції Об’єднаних сил в районі Новотошківського та Кіндрашівки Нової із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підрозділи Об’єднаних сил вжили заходів щодо подавлення вогневих засобів окупантів для утримання контролю над ситуацією та недопущення втрат на цій ділянці. Втрати противника уточнюються.

В пресслужбі також наголосили, що дії окупаційних військ свідчить про те, що Російська Федерація категорично не бажає завершувати збройну агресію проти України.