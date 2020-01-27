Окупанти шість разів порушили “тишу”, втрат немає
Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.
“Сьогодні, 27 січня, за наявною на даний час інформацією, російсько-окупаційні війська порушили режим тиші вже шість разів... За наявною інформацією бойових втрат серед наших героїв внаслідок прицільних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ від початку поточної доби немає”, - повідомив речник.
Зокрема, за словами Гуцуляка, з опівночі з напрямку від н.п. Лозівський окупанти протягом майже години вели щільний обстріл з протитанкових й автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів в районі н.п. Піски. Зранку російсько-окупаційні війська продовжили активно застосовувати гранатомети різних систем та стрілецьке озброєння в районах н.п. Майорськ, Новотроїцьке та Лебединське.
Речник також повідомив, що військовослужбовці Об'єднаних сил вели адекватний вогонь у відповідь, застосовуючи легке піхотне озброєння.
Фото: ООС