Окупанти шість разів порушили “тишу”, втрат немає

Російські окупаційні війська станом на 12.00 шість разів порушили режим припинення вогню, обстрілявши позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Піски, Майорськ, Новотроїцьке та Лебединське.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

“Сьогодні, 27 січня, за наявною на даний час інформацією, російсько-окупаційні війська порушили режим тиші вже шість разів... За наявною інформацією бойових втрат серед наших героїв внаслідок прицільних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ від початку поточної доби немає”, - повідомив речник.

Зокрема, за словами Гуцуляка, з опівночі з напрямку від н.п. Лозівський окупанти протягом майже години вели щільний обстріл з протитанкових й автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів в районі н.п. Піски. Зранку російсько-окупаційні війська продовжили активно застосовувати гранатомети різних систем та стрілецьке озброєння в районах н.п. Майорськ, Новотроїцьке та Лебединське.

Речник також повідомив, що військовослужбовці Об'єднаних сил вели адекватний вогонь у відповідь, застосовуючи легке піхотне озброєння.

Фото: ООС