Окупанти 12 разів порушили "тишу", є загиблі й травмовані

Станом на 18.00 неділі, 26 січня, російські окупаційні війська 12 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, є загиблі і травмовані.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні.

Так, сім обстрілів по наших позиціях було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": двічі неподалік Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета – 8 пострілів; поруч з Лебединським – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 3 міни, гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї; два рази неподалік Старогнатівки – з великокаліберних кулеметів; поблизу Новогригорівки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; в районі населеного пункту Гнутове – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

П’ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": два рази неподалік Оріхового – з мінометів калібру 120 мм – 3 міни та 82-мм міномета – 4 міни, а також гранатометів різних систем; двічі поруч населеного пункту Новотошківське – 8 мін зі 120-мм міномета; неподалік Кримського – з міномета калібру 120 мм противник випустив 3 міни.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув ще один отримав бойову травму.

Також у результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої один захисник загинув та один військовослужбовець отримав бойову травму.