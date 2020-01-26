Окупанти чотири рази відкривали вогонь, загинув боєць

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська відкривали вогонь вже 4 рази, в результаті обстрілів один український військовий загинув.

Про це сказав на брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Максим Праута.

"Від початку поточної доби станом на 12.30 російсько-окупаційні війська відкривали вогонь вже 4 рази, наслідком чого, на превеликий жаль, є втрати з нашого боку", - сказав він.

Так, за його словами, в результаті сьогоднішніх обстрілів один український воїн загинув.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і бойовим побратимам Героя", - сказав він.

Зокрема, на Луганському напрямку близько 11-ї години противник з боку населеного пункту Березівське обстріляв опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил біля Оріхового – зі 120-го міномета, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, та Новотошківського – з міномета калібру 120 мм.

На Донецькому напрямку з 7-ї ранку окупанти зі станкових протитанкових гранатометів понад годину вели вогонь по позиціях наших військ в районі Красногорівки.

Крім того, з о пів на восьму ранку, і також понад годину, російсько-окупаційні війська з мінометів калібру 82 мм, озброєння бойової машини піхоти, гранатометів різних систем та стрілецької зброї обстрілювали військовослужбовців Збройних Сил України, які виконують бойові завдання поблизу Лебединського.

Зважаючи на тривалість та щільність ворожих обстрілів, військовослужбовці Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь з озброєння, не забороненого Мінськими домовленостями.