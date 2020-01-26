Окупанти 10 разів порушили "тишу" на Донбасі, поранений військовий
Укрінформ
25 січня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, обстрілюючи наші позиції із заборонених 120 мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Як повідомили у ранковому зведенні штабу ООС, відмічалася робота снайперських пар.
"25 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення... З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає", - додали у штабі.
Дев’ять обстрілів по наших позиціях відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
- двічі неподалік Павлополя – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- поруч з Пісками – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 3 міни, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- неподалік Авдіївки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- два рази поблизу Березового – зі станкового протитанкового гранатомета – 2 постріли, а також снайперської гвинтівки та іншої стрілецької зброї;
- в районі населеного пункту Верхньоторецьке – гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- поруч з Водяним – з 82-мм міномету 10 мін;
- неподалік Широкиного – з міномета калібру 82 мм – 3 міни, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Один ворожий обстріл було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Катеринівки.
Нагадаємо: раніше штаб ООС повідомляв про 7 порушень збройними формуваннями РФ режиму припинення вогню.