Окупанти тричі порушили “тишу”, під Березовим працював снайпер

Сьогодні окупанти три рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

“Від початку поточної доби, станом на 12.30 зафіксовано три ворожі провокації, які противник здійснив вже сьогодні на підступах до н.п. Катеринівка, Павлопіль та Березове”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фактів застосування російсько-окупаційними військами заборонених зразків зброї не зафіксовано.

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Ворог обстрілював оборонні укріплення ЗСУ з використанням кулеметів крупних калібрів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Також в районі Березового зафіксовано активність ворожого снайпера.

В одному випадку підрозділам Об’єднаних сил довелося відповідати противнику вогнем з піхотних засобів.

Станом на зараз ситуація цілком контрольована нашими захисниками. За наявною інформацією, втрат у лавах українських військ з початку поточної доби немає.