Окупанти маскують дрони під безпілотники місії ОБСЄ для коректування вогню

Російсько-окупаційні війська на Донбасі ведуть повітряну розвідку, використовуючи як прикриття безпілотні літальні апарати спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Про це повідомляє у Facebookкомандування Об'єднаних сил.

"Російсько-окупаційні війська не гребують найбруднішими методами ведення бойових дій проти України. Успішно засвоївши тактику обстрілів з-за спин цивільного населення, окупанти не зупинилися у межах власного цинізму. Черговим показовим проявом нехтування будь-якими правилами та домовленостями стало використання збройними формуваннями Російської Федерації БПЛА для здійснення повітряної розвідки та коректування вогню артилерії і мінометів одночасно з виконанням спостережних польотів БПЛА СММ ОБСЄ", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, протягом попереднього тижня представниками місії було повідомлено про 6 запусків БПЛА СММ в районі ділянки розведення сил та засобів "Золоте" та у п'ятикілометровій зоні навколо неї з тривалістю польотів 2-4 години.

Разом з тим, у час, який був заявлений для польотів БПЛА ОБСЄ, обліковано 7 випадків застосування БПЛА збройними формуваннями Російської Федерації у тих самих районах.

"Показовим є те, що у цей час відбувалося збільшення кількості порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ, у тому числі з використанням артилерійських систем калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм. Таким чином, окупанти ведуть повітряну розвідку, використовуючи як прикриття безпілотні літальні апарати СММ ОБСЄ", - заявили в Командуванні ОС.

Там також нагадали, що "честь і гідність військового, з-поміж всього іншого, вимагає дотримуватися взятих на себе зобов'язань і домовленостей, втім такі чесноти давно не притаманні російським окупантам".