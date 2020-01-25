Окупанти сім разів порушили "тишу" на Донбасі, поранений військовий
Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.
"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також відмічається робота снайперських пар", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, шість обстрілів по українських позиціях відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
двічі неподалік Павлополя – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поруч з Пісками – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 3 міни, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
неподалік Авдіївки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поблизу Березового – зі снайперської гвинтівки та стрілецької зброї;
в районі населеного пункту Верхньоторецьке – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Один ворожий обстріл було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
неподалік Катеринівки – з великокаліберного кулемета.
Сьогодні, 25 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.