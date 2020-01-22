Україна в ОБСЄ: Росія активно розгортає снайперські групи на Донбасі

Росія активно використовує мобільні снайперські групи на Донбасі, які переміщуються цивільними автомобілями та атакують українських військових.

Про це заявив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час засідання Форуму ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки у середу, 22 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Росія також активно розгортає снайперські групи в зоні конфлікту, що були посилені найманцями, які повернулися з курсів підготовки снайперів, що проводилися в навчальних центрах Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації", - заявив він.

Представник України зазначив, що російські мобільні снайперські групи "використовують цивільні автомобілі для пересування по лінії зіткнення, здійснюючи атаки на особовий склад Збройних сил України та намагаючись ще більше дестабілізувати ситуацію".

Лоссовський також поінформував, що за період з 1 по 19 січня 2020 року позиції Збройних Сил України були обстріляні майже 100 разів в районі 24 населених пунктів, "ставлячи під загрозу життя цивільних осіб та українських військовослужбовців". При цьому, російські окупаційні сили активно використовували важке озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. У результаті загинули 7 українських військовослужбовців, ще 25 отримали поранення, повідомив український дипломат.

Він зазначив, що, незважаючи на домовленості в рамках "нормандського саміту" у Парижі про повне і всеосяжне припинення вогню, російські окупаційні війська обладнують нові вогневі позиції, активізували проведення розвідки та навчання артилерійських та мінометних підрозділів, нарощують запаси артилерійських та мінометних боєприпасів. Також з боку російських збройних формувань відбувається активне розгортання протитанкових ракетних комплексів та маскування бойових позицій танків, артилерійських систем, включаючи ракетні системи залпового вогню, розміщені на лінії зіткнення в порушення Мінських домовленостей.

Також український дипломат повідомив делегаціям країн-учасниць ОБСЄ про те, що російські збройні формування "широко використовують запуск своїх тактичних безпілотників під час польоту БПЛА СММ з метою використання перемир’я для повітряної розвідки".

Заступник очільника місії України при ОБСЄ зазначив, що ці та інші факти чітко свідчать про "відсутність політичної волі та справжнього інтересу Російської Федерації до мирного врегулювання конфлікту, який вона розпочала та підтримує".