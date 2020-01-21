У США оцінять підготовку військових ВМС України за стандартами НАТО

Делегацію Збройних сил США в Одесі ознайомлюють із загальною системою підготовки водолазних спеціалістів в українських Військово-Морських силах.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Як зазначається, метою заходу є здійснення огляду програми підготовки військових водолазів, оцінювання спроможностей проводити підводні операції та надання дорадчої допомоги у цій сфері.

“У рамках заходу представники ВМС ЗС України на чолі з начальником пошуково-рятувальної служби управління оперативного забезпечення штабу Командування ВМС ЗС України капітаном 1 рангу Олексієм Нестеровим ознайомлюють іноземних колег з загальною системою підготовки водолазних спеціалістів в українських ВМС”, - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що наразі вже проведено огляд навчально-матеріальної бази Водолазної школи ВМС ЗС України та багатоцільового аварійно-рятувального судна «Олександр Охрименко». Іноземна делегація мала можливість ознайомитись з програмою підготовки майбутніх спеціалістів водолазної справи та проаналізувати її відповідність діючій системі підготовки підрозділів держав-членів НАТО. Особливу увагу було приділено практичній складовій, а саме виконанню завдань під водою та їх методичний супровід.

У пресслужбі повідомили, що до плану візиту входить відвідування різних підрозділів ВМС ЗС України до специфіки яких відноситься виконання завдань під водою, за результатами чого буде надана оцінка стану забезпечення та якості підготовки військовослужбовців ВМС ЗС України за стандартами Північноатлантичного Альянсу.