Окупанти не пропустили патрулі ОБСЄ через сім блокпостів на Донбасі

Російсько-окупаційні війська відмовили патрулю СММ ОБСЄ у проїзді на тимчасово окуповану територію на блокпостах біля населених пунктів Новоазовськ та Сєдове.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС із посиланням на інформацію української сторони СЦКК.

“У щоденному звіті від 20 січня 2020 року СММ ОБСЄ інформує про відмову патрулю Місії у проїзді на тимчасово окуповану територію на блокпостах біля населених пунктів Новоазовськ та Сєдове. Крім того, на блокпостах біля населених пунктів Верхньошироківське (кол. Октябрь) та Заїченко представники збройних формувань Російської Федерації відмовили патрулю Місії у проїзді в напрямку населених пунктів Пікузи (кол. Комінтернове) та Саханка, а в пункті пропуску на кордоні поблизу населеного пункту Вознесенівка (кол. Червонопартизанськ) взагалі запропонували патрулю Місії залишити пункт пропуску”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, українська сторона СЦКК наголосила, що дії з перешкоджання виконанню представниками СММ ОБСЄ мандату Місії є неприпустимими.

В штабі також нагадали, що Мандат СММ передбачає вільний і безпечний доступ представників СММ ОБСЄ по всій території України. Усі підписанти Комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей погодилися з необхідністю вільного та безпечного доступу, а також із тим, що обмеження свободи пересування СММ є порушенням.