Окупанти на Донбасі 10 разів порушили "тишу", один боєць загинув, ще один - поранений
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
“Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями 120-мм мінометів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї”, - йдеться у повідомленні.
П’ять обстрілів по позиціям ЗСУ відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
неподалік населеного пункту Павлопіль – з ручного протитанкового гранатомету;
поруч з Мар'їнкою – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
в районі населеного пункту Опитне – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
неподалік – Новотроїцького – з підствольного гранатомету та стрілецької зброї.
П'ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
поблизу Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поруч з Луганським – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
три рази неподалік населеного пункту Оріхове – зі 120-мм мінометів противник випустив 17 мін та гранатометів різних систем.
“Вчора, 20 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення”, - повідомляє штаб.
З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
За поточну добу втрат немає.
Фото: ООС