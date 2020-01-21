Окупанти на Донбасі 10 разів порушили "тишу", один боєць загинув, ще один - поранений

20 січня збройні формування РФ 10 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями 120-мм мінометів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї”, - йдеться у повідомленні.

П’ять обстрілів по позиціям ЗСУ відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

неподалік населеного пункту Павлопіль – з ручного протитанкового гранатомету;

поруч з Мар'їнкою – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

в районі населеного пункту Опитне – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

неподалік – Новотроїцького – з підствольного гранатомету та стрілецької зброї.

П'ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

поблизу Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поруч з Луганським – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

три рази неподалік населеного пункту Оріхове – зі 120-мм мінометів противник випустив 17 мін та гранатометів різних систем.

“Вчора, 20 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення”, - повідомляє штаб.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат немає.

Фото: ООС