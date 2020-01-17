Стало відоме ім’я загиблого вчора на Донбасі військового

У результаті ворожих обстрілів у четвер, 16 січня, на Донбасі загинув військовослужбовець, який був допущений до виконання обов’язків у 72-гу окрему механізовану бригаду імені Чорних Запорожців старший солдат Ігор Хімічук.

Про це у Facebook повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко. «Вчора, 16 грудня, в День пам’яті захисників Донецького аеропорту, внаслідок снайперського обстрілу противником загинув військовослужбовець, водій відділення забезпечення Чуднівського РВК Житомирської області, допущений до виконання службових обов’язків в 72-гу окрему механізовану бригаду імені Чорних Запорожців, старший солдат Ігор Хімічук», - йдеться у дописі. Читайте також: Торік на Донбасі зафіксували найнижче число жертв серед цивільних - ОБСЄ Як повідомляв Укрінформ, 16 січня збройні формування РФ 12 разів порушили режим припинення вогню. У результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.