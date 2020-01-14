На Донбас привезли гуманітарну допомогу від країн ЄС

У рамках візиту на Луганщину офіційної делегації Латвії, Естонії та Польщі у Сєвєродонецьку відбулась передача цивільному населенню, яке проживає в населених пунктах вздовж лінії розмежування, гуманітарного десятитонного вантажу.

Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної державної адміністрації.

Надзвичайний та Повноважний Посол Латвійської Республіки в Україні Юріс Пойканс зазначив, що це черговий вантаж, який прибув до Луганської області (одяг, взуття, теплі речі тощо — ред.). Його збирали в Латвійській, Естонській, Фінляндській республіках, Королівстві Швеція, Республіці Польща.

Надзвичайний та Повноважний Посол Естонської Республіки в Україні Каймо Кууск наголосив, що для європейців є дуже важливим, щоб люди знали, що вони не одні.

«Вже три роки поспіль тут, у Сєвєродонецьку, ми допомагаємо організувати Фестиваль думок. На цьому заході учасники спілкуються про майбутнє Луганщини, діляться своїм баченням як відновити позитивний імідж регіону, запропоновують безліч ідей, що відразу обговорюють з досвідченими фахівцями та експертами», – зазначив Кууск.

Пойканс додав, що у травні минулого року сталася важлива подія для міст Попасної та Огре. Був підписаний Меморандум про співпрацю між Попаснянською районною державною адміністрацією та Огрським крайовим самоврядуванням. Тепер відбувається обмін досвідом в соціально-економічній та культурній сферах.

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Зі свого боку голова облдержадміністрації Сергій Гайдай подякував за підтримку.

«Сьогодні ми ще раз пересвідчуємося, що для нас дуже цінна допомога від міжнародних партнерів. Наша область вдячна за допомогу, яку ви надаєте протягом останніх років», – зауважив голова ОДА.

Фото: Луганська ОДА