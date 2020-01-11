Окупанти прицільно обстріляли позиції ЗСУ під Красногорівкою і Пісками
Укрінформ
Російсько-окупаційні війська нинішньої доби двічі прицільно обстріляли українські позиції.
Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.
"Станом на 12.00 ворог здійснив 2 прицільні обстріли позицій наших захисників. За наявною інформацією, бойових втрат внаслідок прицільних ворожих обстрілів серед наших героїв немає", - заявив речник.
Він уточнив, що з опівночі від Лозового окупанти протягом години вели обстріл Пісків, застосовуючи гранатомети та стрілецьку зброю.
А близько 05.30 ранку від Старомихайлівки російсько-окупаційні війська випустили 3 міни калібру 120 мм по захисниках Красногорівки, додав Гуцуляк.