Окупанти прицільно обстріляли позиції ЗСУ під Красногорівкою і Пісками

Російсько-окупаційні війська нинішньої доби двічі прицільно обстріляли українські позиції.

Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

"Станом на 12.00 ворог здійснив 2 прицільні обстріли позицій наших захисників. За наявною інформацією, бойових втрат внаслідок прицільних ворожих обстрілів серед наших героїв немає", - заявив речник.

Він уточнив, що з опівночі від Лозового окупанти протягом години вели обстріл Пісків, застосовуючи гранатомети та стрілецьку зброю.

А близько 05.30 ранку від Старомихайлівки російсько-окупаційні війська випустили 3 міни калібру 120 мм по захисниках Красногорівки, додав Гуцуляк.