Окупанти стріляли із артилерії та 120 мм мінометів, поранені троє військових

10 січня збройні формування РФ 13 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї”, - йдеться у повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил, а саме:

неподалік Мар'їнки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

поблизу з Невельським – зі станкових автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

тричі біля населеного пункту Водяне – з мінометів калібру 82 мм (8 мін), гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поруч з Новотроїцьким – зі стрілецької зброї.

Читайте також: Українські військові знищили ворожий безпілотник

7 обстрілів позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

чотири рази поблизу населеного пункту Оріхове – з артилерійських систем калібру 122 мм (14 снарядів), мінометів калібру 120 мм (14 мін), 82-мм мінометів (16 мін), гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Луганського – з мінометів калібру 82 мм (32 міни) та гранатометів різних систем;

в районі населеного пункту Південне – з підствольного гранатомету;

поряд з Новотошківським – зі 120-мм мінометів (5 мін).

Вчора, 10 січня, у результаті ворожих обстрілів три військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення.

“З початку цієї доби російські окупаційні війська два рази порушили режим припинення вогню. Зі станкових автоматичних гранатометів та стрілецької зброї противник відкривав вогонь по позиціям українських захисників поблизу з Пісками та зі 120-мм мінометів (3 міни) по позиціям поруч з Красногорівкою, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"”, - пише штаб.

За поточну добу втрат з боку ЗСУ немає.

Фото: ООС