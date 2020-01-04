Окупанти тричі порушили "тишу", втрат немає

3 січня збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

"Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Один обстріл з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї зафіксовано поблизу Василівки, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник відкривав вогонь по позиціях українських захисників поблизу населених пунктів Новолуганське та Зайцеве - у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Учора, 3 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

Від початку цієї доби російські окупаційні війська один раз відкривали вогонь - з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів по захисниках Новолуганського.

"Втрат з нашого боку немає", - зазначили у пресцентрі штабу ООС.