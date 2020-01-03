Окупанти пів години “поливали вогнем” позиції ЗСУ під Новолуганським

Російсько-окупаційні війська від початку доби обстріляли з гранатометів АГС, кулеметів крупного калібру та стрілецької зброї позиції Об'єднаних сил поблизу Новолуганського.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник.

“Від початку поточної доби, станом на 12.00 дня зафіксовано одну ворожу провокацію, яку противник здійснив близько четвертої ранку на підступах до с. Новолуганське. Так, з напрямку н.п. Доломітне окупанти відкрили прицільний вогонь з гранатометів АГС, кулеметів крупного калібру та стрілецької зброї. Обстріл тривав загалом близько півгодини. Наші захисники вогонь у відповідь не відкривали”, - повідомив речник.

За словами Мотузяника, бойових втрат у лавах Збройних Сил України від початку поточної доби немає. Станом на зараз ситуація залишається стабільною та повністю контрольованою українськими підрозділами.