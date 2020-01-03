Окупанти чотири рази порушили “тишу”, втрат немає

За минулу добу окупанти 4 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“2 січня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог обстріляв позиції підрозділів ЗСУ з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

2 обстріли наших позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД", а саме: поблизу Новотроїцького – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; неподалік Миколаївки – зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї.

2 обстріли противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ", а саме: поряд з Оріховим – з підствольного гранатомета; в районі населеного пункту Новолуганське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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Вчора, 2 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї по захисникам Новолуганського.

Втрат з нашого боку немає.