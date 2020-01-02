Окупанти обстріляли позиції ЗСУ під Новотроїцьким та Оріховим

Станом на 18.00 четверга, 2 січня російські окупаційні війська двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем та стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні.

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Так, 1 обстріл наших позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: поблизу Новотроїцького – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Один обстріл противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: поряд з Оріховим – з підствольного гранатомета.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.