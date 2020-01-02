Окупанти двічі обстріляли з гранатометів позиції ЗСУ

Російсько-окупаційні війська від початку доби двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Новотроїцького та Оріхового.

Про це повідомили під час брифінгу в Міноборони.

“Від початку поточної доби станом на 12.00, було зафіксовано два випадки порушення припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації... Бойових втрат серед наших захисників немає”, - повідомив речник.

Зокрема, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї противник вів вогонь по позиціях українських захисників в районі Новотроїцького, що на Донецькому напрямку. Крім того, на Луганському напрямку окупаційні війська обстріляли позиції Об’єднаних сил поблизу Оріхового, використовуючи підствольні гранатомети.