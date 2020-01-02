Окупанти порушили "тишу" під Оріховим і Новолуганським, поранений боєць
Укрінформ
Збройні формування Російської Федерації за минулу добу тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі.
Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.
"Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
Усі обстріли позицій Об'єднаних сил зафіксовано поблизу населених пунктів Оріхове та Новолуганське, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
За минулу добу, 1 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
Втрат із боку Об'єднаних сил немає.
Фото: ООС