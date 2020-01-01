На Донбасі - п'ять порушень "тиші", втрат немає

31 грудня збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

"Противник обстріляв позиції наших підрозділів з озброєння БТР, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Один обстріл - із гранатометів різних систем та стрілецької зброї - зафіксовано поблизу Авдіївки, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог обстріляв позицї українських захисників чотири рази:

двічі поруч із населеним пунктом Зайцеве – з озброєння БТР та великокаліберних кулеметів;

біля Новолуганського – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;

неподалік Кримського – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

Учора, 31 грудня, внаслідок ворожих обстрілів утрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

"З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає", - зазначається в повідомленні.