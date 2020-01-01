На Донбасі - п'ять порушень

На Донбасі - п'ять порушень "тиші", втрат немає

Укрінформ
31 грудня збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

"Противник обстріляв позиції наших підрозділів з озброєння БТР, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Один обстріл - із гранатометів різних систем та стрілецької зброї - зафіксовано поблизу Авдіївки, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог обстріляв позицї українських захисників чотири рази:

  • двічі поруч із населеним пунктом Зайцеве – з озброєння БТР та великокаліберних кулеметів;
  • біля Новолуганського – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
  • неподалік Кримського – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

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Учора, 31 грудня, внаслідок ворожих обстрілів утрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

"З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає", - зазначається в повідомленні.

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