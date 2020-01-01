Українська сторона СЦКК опрацювала майже 900 заявок на відбудову інфраструктури Донбасу

На Донбасі українська сторона СЦКК 2019 року опрацювала близько 880 заявок на забезпечення ремонтно-відновлювальних робіт для пошкодженої інфраструктури.

Про це інформує пресцентр штабу Об'єднаних сил у Facebook.

"Українською стороною СЦКК у 2019 році опрацьовано близько 880 заявок на забезпечення ремонтно-відновлювальних робіт пошкодженої інфраструктури (на Донбасі - ред.). Щодо 56% заявок отримано гарантії безпеки від ЗСУ, і тільки 41% заявок підтримано окупаційними адміністраціями Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, представники української сторони СЦКК й надалі продовжуватимуть своєчасно і якісно виконувати заходи, спрямовані на підтримання безпеки та відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури Донбасу.

Як повідомлялося, у грудні 2017 року офіцери збройних сил Російської Федерації були виведені зі складу СЦКК, після чого вони залишили Україну. Інформації їх про повернення не було. Відтоді на Донбасі діяла лише українська сторона СЦКК.

Протягом 2019 року СММ ОБСЄ неодноразово фіксувала на ділянці розведення у Станиці Луганській на блокпосту бойовиків появу "чоловіків в одязі військового типу з блакитними нарукавними пов'язками з написами "СЦКК" російською та англійською мовами".

Українська сторона заявила, що це є грубою спробою легітимізувати російську військову присутність у зоні розмежування.