Окупанти порушили "тишу" 7 разів: гатили з гранатометів та кулеметів

29 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню, втрат чи поранених не було.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

"Противник обстріляв позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. 6 обстрілів наших позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД".., один обстріл з великокаліберного кулемету противник здійснив по захисникам Луганького, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ"", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що обстріли ворога було чутно:

двічі поблизу Новотроїцького – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

біля Миколаївки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік з Василівкою – зі стрілецької зброї;

у районі населеного пункту Мар'їнка – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поряд з Широкиним – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї.

29 грудня втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає, додали у штабі ООС.