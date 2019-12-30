Окупанти порушили "тишу" 7 разів: гатили з гранатометів та кулеметів
Укрінформ
29 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню, втрат чи поранених не було.
Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.
"Противник обстріляв позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. 6 обстрілів наших позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД".., один обстріл з великокаліберного кулемету противник здійснив по захисникам Луганького, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ"", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що обстріли ворога було чутно:
- двічі поблизу Новотроїцького – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- біля Миколаївки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- неподалік з Василівкою – зі стрілецької зброї;
- у районі населеного пункту Мар'їнка – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- поряд з Широкиним – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї.
29 грудня втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.
З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає, додали у штабі ООС.