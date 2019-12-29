Окупанти гатили з гранатометів біля Новотроїцького та Миколаївки
Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил у Facebook.
"Два обстріли наших позицій зафіксовано поблизу населеного пункту Новотроїцьке та ще один — біля Миколаївки, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Сьогодні, 29 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться у повідомленні.
У штабі додали, що ситуація на ділянці розведення №1 29 грудня 2019 року залишається стабільною. Режим "тиша" дотримується. Перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ "Станиця Луганська" здійснюється автобусом та двома електромобілями. Перевезено близько 4000 пасажирів. Представники ДСНС України щоденно, з обох боків дороги, проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів. Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, у разі потреби, надають людям медичну допомогу.
На ділянках розведення №2 та №3 обстановка стабільна. Тривають заходи щодо дотримання режиму "тиша".
Фото: ООС