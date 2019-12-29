Окупанти гатили з гранатометів біля Новотроїцького та Миколаївки

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї.

Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил у Facebook.

"Два обстріли наших позицій зафіксовано поблизу населеного пункту Новотроїцьке та ще один — біля Миколаївки, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Сьогодні, 29 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться у повідомленні.

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У штабі додали, що ситуація на ділянці розведення №1 29 грудня 2019 року залишається стабільною. Режим "тиша" дотримується. Перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ "Станиця Луганська" здійснюється автобусом та двома електромобілями. Перевезено близько 4000 пасажирів. Представники ДСНС України щоденно, з обох боків дороги, проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів. Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, у разі потреби, надають людям медичну допомогу.

На ділянках розведення №2 та №3 обстановка стабільна. Тривають заходи щодо дотримання режиму "тиша".

Фото: ООС