На Донбасі окупанти застосували 120-мм міномети

На Донбасі окупанти застосували 120-мм міномети

Укрінформ
Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що противник вкотре порушив режим припинення вогню.

Про це йдеться у повідомленні СЦКК, оприлюдненому пресцентром ООС.

"Сьогодні, 28 грудня, близько 13 години ворог здійснив обстріл позицій підрозділів Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Оріхове з мінометів калібру 120 мм (5 мін), які відповідно до Мінських домовленостей мають бути відведені на відстань понад 15 км від лінії розмежування", - йдеться у повідомленні СЦКК.

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Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін закликає збройні формування Російської Федерації та їх найманців припинити свої провокації та дотримуватися існуючих домовленостей.

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