Окупанти на Донбасі перешкоджають роботі спостерігачів ОБСЄ

Українська сторона СЦККповідомляє про чергові обмеження свободи пересування патрулів СММ ОБСЄ у виконанні мандата СММ зі сторони збройних формувань Російської Федерації.

Про це йдеться у повідомленні Операції об'єднаних сил.

"У щоденному звіті від 27 грудня 2019 року СММ ОБСЄ інформує про вісім випадків відмови патрулю місії у доступі до непідконтрольних урядові України територій за період із 24 до 26 грудня. Представники збройних формувань Російської Федерації вкотре відмовили патрулю місії у проїзді на тимчасово окуповану територію біля населених пунктів Новоазовська, Заїченка, Безіменного, Верхньошироківського на півдні Донецької області", - повідомляють в ООС.

Крім того, патрулю місії забороняли проїзд поблизу населених пунктів Корсуню і Приморського, а в пункті пропуску на кордоні поруч із н. п. Вознесенівкою і на залізничній станції "Червона Могила", що розташована у самій Вознесенівці, патрулю запропонували залишити зазначений район.

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Українська сторона звертає увагу представників збройних формувань РФ на неприпустимість дій з перешкоджання виконанню представниками СММ ОБСЄ мандату Місії.