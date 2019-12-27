Із 23 камер ОБСЄ лише 4 стоять на неконтрольованих територіях Донбасу

У районі лінії розмежування на Донбасі загалом стоїть 23 камери СММ ОБСЄ. З них на території, яка контролюється Україною – 16, 3 - між позиціями українських ЗСУ та російською стороною і лише 4 стоять - на неконтрольованих територіях.

Про це в інтерв'ю Defense Express заявив заступник командувача ООС, керівник безпекової групи ТКГ в Мінську Богдан Бондар.

“Станом на зараз, наприклад, всього по лінії зіткнення стоїть 23 камери СММ ОБСЄ. З них на території, яка контролюється Україною – 16. Три стоїть між позиціями українських Збройних сил і, відповідно, російською стороною. І тільки 4 стоять на неконтрольованих територіях. При цьому, якщо взяти звіти СММ ОБСЄ, то є звіти з наших камер, але при цьому дуже рідко з’являються звіти з камер, які стоять на неконтрольованих територіях. Тобто, ми можемо зробити висновок, що камери стоять, але СММ ОБСЄ немає до них доступу. Не всі камери обладнані системою супутникового зв’язку і передачі, але в будь-якому випадку, навіть якщо вони і обладнані, все одно, раз в декілька днів патруль повинен приїхати, зняти інформацію, забезпечити інші, чисто технічні, питання. І такий доступ наразі, ми бачимо, обмежений, блокується”, - розповів Бондар.

Він зазначив, що у разі подальшого розведення сил та засобів, всі ці проблеми мають бути враховані, аби убезпечити особовий склад Об'єднаних сил та мирне населення.

“СММ ОБСЄ треба налаштовувати, щоб вони свою діяльність, верифікацію і моніторинг здійснювали в режимі 24/7, тобто, цілодобово. В ОБСЄ зараз говорять, що вони безпілотниками все це дивляться, моніторять відеокамерами, але цього недостатньо. Потрібно посилювати цю складову для того, щоб, знову ж таки, посилювати безпеку”, - наголосив заступник командувача ООС.