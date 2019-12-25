На Донбасі окупанти сім разів "гальмували" патрулі ОБСЄ

Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє про чергові обмеження свободи пересування патрулів СММ ОБСЄ зі сторони збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

"У щоденному звіті від 24 грудня 2019 року СММ ОБСЄ інформує про 6 випадків відмови та 1 випадок затримки патрулів Місії у доступі до непідконтрольних урядові України територій. Представники збройних формувань Російської Федерації відмовили патрулю Місії у проїзді на тимчасово окуповану територію біля Роздольного, Петрівського, Приморського, Безіменного, Новоазовська та Заїченка на півдні Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Так, на блокпості західніше населеного пункту Верхньошироківське представники збройних формувань знову затримали патруль Місії на 17 хвилин.

Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін звертає увагу представників збройних формувань РФ на неприпустимість дій по перешкоджанню виконання представниками СММ ОБСЄ мандату Місії.

Мандат СММ передбачає вільний і безпечний доступ представників СММ ОБСЄ по всій території Україні. Усі підписанти Комплексу заходів щодо виконання Мінських домовленостей погодилися з необхідністю вільного та безпечного доступу, а також із тим, що обмеження свободи пересування СММ є порушенням.