ОБСЄ констатувала зменшення вибухів на Донбасі

Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) у суботу, 28 грудня, зафіксувала на Донбасі 22 вибухи.

Як повідомляється у щоденному звіті організації за 28 грудня, це значно менше, ніж за день до цього, коли їх нарахували понад 400.

ОБСЄ повідомляє про 22 вибухи в Донецькій області.

"Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південь та південний захід від н.п. Світлодарськ та на південь від Донецької фільтрувальної станції", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в Луганській області організація взагалі не почула жодного вибуху.

Як раніше повідомляло агентство, за суботу, 28 грудня, командування штабу ООС повідомило про 6 порушень "тиші" та використання російськими окупантами великокаліберних мінометів.