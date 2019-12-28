Окупанти шість разів порушили “тишу”, під Оріховим працювали 120-мм міномети

Російські окупаційні війська з опівночі у суботу 6 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, зокрема й із великокаліберних мінометів.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 6 разів", - ідеться у вечірньому зведенні.

Як уточнили у штабі, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики обстріляли позиції поблизу Широкиного з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а біля Авдіївки – ще й з гранатометів різних систем.

Решту обстрілів зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ. Зокрема, поблизу Кримського окупанти відкривали вогонь з озброєння БМП; біля Оріхового – з міномета калібру 120 мм (випущено 5 мін). Двічі були обстріляні позиції ОС неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Сьогодні, 28 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - додали у штабі.