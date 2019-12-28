Окупанти двічі порушили “тишу”, втрат немає

Російські окупаційні війська двічі обстріляли українські позиції цієї доби.

Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк

"Від початку поточної доби, станом на 12.00, нашими захисниками зафіксовано 2 прицільні обстріли з боку російсько-окупаційних військ", - повідомив речник.

Він уточнив, що з опівночі окупанти розпочали вести вогонь з ручних протитанкових гранатометів по оборонцях Широкиного. Обстріл вони вели від Саханки.

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Пізніше, з 10.50, протягом 20 хвилин, з напрямку від смт Донецький окупанти застосовували озброєння БМП по захисниках Кримського.

Представники Об’єднаних сил вели адекватні оборонні дії, застосовуючи стрілецьке озброєння.

За наявною інформацією, бойових втрат внаслідок прицільних ворожих обстрілів серед українських військових немає.