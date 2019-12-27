Уряд спростив надання громадянства іноземцям, які воювали на Донбасі

Уряд спростив процедуру набуття громадянства для добровольців, які захищали Україну на Сході, однак мають іноземне громадянство.

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду, повідомив у Twitter Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

“Ми затвердили механізм отримання ними посвідки на тимчасове проживання в Україні, яка є першим кроком для отримання громадянства”, - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 6 червня 2019 року ухвалила закон про спрощене надання громадянства добровольцям-іноземцям. Документ має на меті врегулювати питання щодо визнання іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України, такими, що перебувають на території України на законних підставах. Він також передбачає впровадження спрощеного порядку надання таким особам громадянства або видачі посвідки на тимчасове проживання в Україні на час участі у захисті територіальної цілісності та недоторканності України.

Крім того, закон має захистити права та законні інтереси іноземців, які захищали територіальну цілісність України та є громадянами держави-агресора або інших держав, що не визнають територіальну цілісність України, у зв'язку з чим їх добровільне або примусове повернення до країни своєї громадянської належності порушуватиме їхні права.

Закон набув чинності 25 серпня 2019 року.