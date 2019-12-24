Суд ухвалив вироки двом інформаторам "ЛНР"

Зокрема, встановлено, що мешканець Новоайдарського району Луганщини передавав своєму куратору інформацію про дислокацію та переміщення військової техніки ЗСУ. Після отримання одного з повідомлень була здійснена спроба прориву лінії оборони ЗСУ незаконними збройними формуваннями, що супроводжувався артилерійським обстрілом бойовиків. В результаті пошкоджено військові та цивільні об’єкти на підконтрольній Україні території. Під час затримання інформатора співробітники СБУ вилучили у зловмисника боєприпаси та вибухові пристрої.

Другий засуджений, мешканець Лисичанська, виконував завдання зі збору відомостей про напрями руху, місця дислокації, склад та чисельність військової техніки ЗСУ. Крім того, за вказівкою кураторів з «ЛНР» він складав і передавав бойовикам списки місцевих мешканців, які служать у військових підрозділах та правоохоронних органах України. Під час обшуку за місцем проживання інформатора правоохоронці вилучили тротилову шашку, гранату Ф-1, набої різного калібру, комп’ютерну техніку та мобільні пристрої, які використовувалась для передачі бойовикам розвідувальної інформації.