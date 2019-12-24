Суд ухвалив вироки двом інформаторам

Суд ухвалив вироки двом інформаторам "ЛНР"

Укрінформ
Два інформатори незаконних збройних формувань терористичної організації «ЛНР» засуджені до термінів ув'язнення.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.
"У судовому засіданні обвинувачені повністю визнали свою вину та причетність до скоєних злочинів, спрямованих на посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, сприяння діяльності терористичної організації, незаконне поводження з боєприпасами та вибуховими речовинами. Згідно з вироком суду їм призначено покарання за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263, а також ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України та засуджено до п’яти та трьох років і трьох місяців позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, встановлено, що мешканець Новоайдарського району Луганщини передавав своєму куратору інформацію про дислокацію та переміщення військової техніки ЗСУ. Після отримання одного з повідомлень була здійснена спроба прориву лінії оборони ЗСУ незаконними збройними формуваннями, що супроводжувався артилерійським обстрілом бойовиків. В результаті пошкоджено військові та цивільні об’єкти на підконтрольній Україні території. Під час затримання інформатора співробітники СБУ вилучили у зловмисника боєприпаси та вибухові пристрої.

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Другий засуджений, мешканець Лисичанська, виконував завдання зі збору відомостей про напрями руху, місця дислокації, склад та чисельність військової техніки ЗСУ. Крім того, за вказівкою кураторів з «ЛНР» він складав і передавав бойовикам списки місцевих мешканців, які служать у військових підрозділах та правоохоронних органах України. Під час обшуку за місцем проживання інформатора правоохоронці вилучили тротилову шашку, гранату Ф-1, набої різного калібру, комп’ютерну техніку та мобільні пристрої, які використовувалась для передачі бойовикам розвідувальної інформації.

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