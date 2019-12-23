Зеленський підписав закон про статус УБД для добровольців

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо надання статусу учасника бойових дій (УБД) добровольцям.

Про це інформує пресслужба Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та ВПО.

"Сьогодні, 23 грудня 2019 року, Президент України підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам з-поміж учасників антитерористичної операції», яким врегульовано надання статусу учасника бойових дій добровольцям", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, закон надає можливість членам добровольчих формувань, які брали участь у захисті незалежності та суверенітету України під час антитерористичної операції і не увійшли до складу того чи іншого силового відомства, отримати офіційний статус УБД. А отже, і ті соціальні гарантії, які передбачені законом України про ветеранів та членів їхніх родин.

Рішення про надання статусу УБД буде приймати міжвідомча комісія.

Закон передбачає надання статусу УБД тим, хто брав участь в АТО не менше 30 календарних днів (зокрема за сукупністю днів перебування).

Як повідомлялося, Верховна Рада 4 грудня ухвалила закон № 2045-1 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам з-поміж учасників антитерористичної операції».