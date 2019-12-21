Для ветеранів АТО/ООС можуть запровадити обов’язкові медогляди

Для ветеранів АТО/ООС можуть запровадити обов’язкові медогляди

Укрінформ
Попри складнощі у роботі, Міністерству у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб вдалося зробити чимало для ветеранів.

Про це під час засідання Ради ветеранів у Сумах заявила глава міністерства Оксана Коляда, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Нам було нелегко, але ми змогли чимало зробити для ветеранів, в тому числі й на законодавчому рівні. Зокрема, з 1 січня набирає чинності закон про отримання статусу добровольця, ми створили Раду родин загиблих, розробляємо унормований онлайн адаптований реєстр учасників АТО/ООС. До програми уряду внесли дві стратегічні цілі: реінтеграція ветеранів військової служби до мирного життя та питання належного вшанування учасників АТО”, - зазначила міністерка.

За її словами, сьогодні велика увага приділяється медичному забезпеченню ветеранів. Зокрема, ставиться питання про проведення обов’язкового щорічного безкоштовного медичного огляду ветеранів.

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“Це моя позиція, що всі ветерани мають щорічно проходити безоплатне обстеження, аби контролювати стан свого здоров’я та мати можливість вчасно виявити хворобу і почати її лікувати. На жаль, дуже часто ветерани звертаються вже тоді, коли дізнаються про запущену стадію хвороби і коли з цим надто складно боротись», - наголосила міністерка.

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