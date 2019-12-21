Для ветеранів АТО/ООС можуть запровадити обов’язкові медогляди

Попри складнощі у роботі, Міністерству у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб вдалося зробити чимало для ветеранів.

Про це під час засідання Ради ветеранів у Сумах заявила глава міністерства Оксана Коляда, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Нам було нелегко, але ми змогли чимало зробити для ветеранів, в тому числі й на законодавчому рівні. Зокрема, з 1 січня набирає чинності закон про отримання статусу добровольця, ми створили Раду родин загиблих, розробляємо унормований онлайн адаптований реєстр учасників АТО/ООС. До програми уряду внесли дві стратегічні цілі: реінтеграція ветеранів військової служби до мирного життя та питання належного вшанування учасників АТО”, - зазначила міністерка.

За її словами, сьогодні велика увага приділяється медичному забезпеченню ветеранів. Зокрема, ставиться питання про проведення обов’язкового щорічного безкоштовного медичного огляду ветеранів.

“Це моя позиція, що всі ветерани мають щорічно проходити безоплатне обстеження, аби контролювати стан свого здоров’я та мати можливість вчасно виявити хворобу і почати її лікувати. На жаль, дуже часто ветерани звертаються вже тоді, коли дізнаються про запущену стадію хвороби і коли з цим надто складно боротись», - наголосила міністерка.