В Україні вже близько 400 тисяч ветеранів - заступник міністра
Таку думку висловив заступник міністра Мінветеранів Олександр Терещенко під час круглого столу "Національна стійкість: нові підходи у вирішенні старих проблем" в Укрінформі.
"Я маю надію, що з МКМС ми будемо співрацювати над створенням позитивного образу ветерана. Це один із викликів. адже ми маємо війну, і вже є близько 400 тисяч ветеранів, які пройшли війну. І тут маємо і посттравматичний синдром, і самогубства", - зазначив він.
Терещенко наголосив, що ветеранів необхідно сприймати як резерв в контексті роботи із захисту національних інтересів.
"Ветерани - це резерв першої і другої черги. І маємо нарешті змінити відношення в суспільстві. Я вважаю, що це має бути новою філософією, адже ветеран не літня людина, яку треба поважати і соціальний захист надавати, а це люди, які воювали, відстоювали землю і вони готові в будь-який час стати і захищати. І саме так до них суспільство має ставитись",- наголосив він.
Урядовець відмітив, що загалом ситуація із посиленням національної стійкості та державної безпеки нагадує ситуацію, коли "встановлюють протипожежні заходи в будинку, який вже горить".
"Ми не були готові, 23 роки Незалежності в нас фактично ідеології не було, ми перебували в якомусь аморфно-ейфорійному стані, що нам ніхто не загрожує, що нам не потрібна армія і у нас все добре", - підкреслив він.
У свою чергу начальник Управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил України полковник Олексій Ноздрачов зауважив, що ветеранів необхідно залучати до проведення військово-патріотичного і загалом інформаційного виховання молоді.
"Ветерани вже є носіями національної ідеї... І поки вони не зрозуміють, що вони потрібні нам, для них це буде дуже погано закінчуватись", - сказав він.