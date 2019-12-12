В Україні вже близько 400 тисяч ветеранів - заступник міністра

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та ВПО розраховують на взаємодію із Міністерством культури, молоді та спорту щодо створення позитивного образу ветерана серед українських громадян.

Таку думку висловив заступник міністра Мінветеранів Олександр Терещенко під час круглого столу "Національна стійкість: нові підходи у вирішенні старих проблем" в Укрінформі.

"Я маю надію, що з МКМС ми будемо співрацювати над створенням позитивного образу ветерана. Це один із викликів. адже ми маємо війну, і вже є близько 400 тисяч ветеранів, які пройшли війну. І тут маємо і посттравматичний синдром, і самогубства", - зазначив він.

Терещенко наголосив, що ветеранів необхідно сприймати як резерв в контексті роботи із захисту національних інтересів.

"Ветерани - це резерв першої і другої черги. І маємо нарешті змінити відношення в суспільстві. Я вважаю, що це має бути новою філософією, адже ветеран не літня людина, яку треба поважати і соціальний захист надавати, а це люди, які воювали, відстоювали землю і вони готові в будь-який час стати і захищати. І саме так до них суспільство має ставитись",- наголосив він.

Урядовець відмітив, що загалом ситуація із посиленням національної стійкості та державної безпеки нагадує ситуацію, коли "встановлюють протипожежні заходи в будинку, який вже горить".

"Ми не були готові, 23 роки Незалежності в нас фактично ідеології не було, ми перебували в якомусь аморфно-ейфорійному стані, що нам ніхто не загрожує, що нам не потрібна армія і у нас все добре", - підкреслив він.

У свою чергу начальник Управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил України полковник Олексій Ноздрачов зауважив, що ветеранів необхідно залучати до проведення військово-патріотичного і загалом інформаційного виховання молоді.

"Ветерани вже є носіями національної ідеї... І поки вони не зрозуміють, що вони потрібні нам, для них це буде дуже погано закінчуватись", - сказав він.